В Бангладеш при столкновении катера и баржи погибли 28 человек

В результате столкновения катера и баржи на реке Падма в Бангладеш погибли не менее 28 человек, сообщает газета Kaler Kantho. Пять человек удалось спасти.

Суда столкнулись на реке в городе Шибчар. После столкновения с судном, груженным песком, катер перевернулся.

Из воды извлекли тела 28 погибших, в том числе троих детей и женщины. Спасательные работы продолжаются.

Накануне у берегов Сан-Диего перевернулась лодка, перевозившая, предположительно, нелегальных мигрантов в США. В результате три человека погибли, 27 спаслись. Большинство смогли доплыть до берега самостоятельно. Всего на судне было 30 человек.