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Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеше

Паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в Бангладеше после столкновения с грузовым судном. Об этом сообщает Bangla Tribune.

По информации издания, инцидент произошел на реке Шиталакшья в городе Нараянгандж около 18:30 по местному времени (15:30 мск).

Bangla Tribune со ссылкой на местную полицию передает, что из-за погодных условий и волнения на реке спасатели не сразу смогли приступить к поискам пострадавших. Издание сообщает, что около 10-12 человек самостоятельно выбрались на берег.

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Фото:ГУ МЧС по Ленинградской области

По данным Bangladesh Journal, спасатели обнаружили тела пяти женщин, погибших во время аварии.

В марте неподалеку от румынского порта Констанца потерпел крушение и затонул сухогруз «Волго-Балт 179». Принадлежащее компании GSP Offshore судно спасло с затонувшего сухогруза десять членов экипажа, двое моряков погибли. В Росморречфлоте сообщили РБК, что, по информации румынских спасательных служб, владелец сухогруза «Волго-Балт 179», зарегистрирован в Эстонии, а судно ходило под флагом Коморских островов.

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