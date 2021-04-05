Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеше

Паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в Бангладеше после столкновения с грузовым судном. Об этом сообщает Bangla Tribune.

По информации издания, инцидент произошел на реке Шиталакшья в городе Нараянгандж около 18:30 по местному времени (15:30 мск).

Bangla Tribune со ссылкой на местную полицию передает, что из-за погодных условий и волнения на реке спасатели не сразу смогли приступить к поискам пострадавших. Издание сообщает, что около 10-12 человек самостоятельно выбрались на берег.

По данным Bangladesh Journal, спасатели обнаружили тела пяти женщин, погибших во время аварии.