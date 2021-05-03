В США неизвестный ранил при стрельбе катавшегося на самокате ребенка

Неизвестный ранил семилетнюю девочку в Вашингтоне, округ Колумбия, ребенок находится в больнице в критическом состоянии, сообщает NBC4 Washington.

Стрельба произошла вечером 1 мая. Девочка была на улице с семьей и каталась на самокате, когда неизвестный открыл огонь. Ребенка ранило в грудь, пуля прошла насквозь, не задев важные органы. Сейчас ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Полиция ищет причастных к стрельбе. Полицейские также опубликовали фотографию белого автомобиля, который может быть связан с инцидентом.

Ранее не менее семи человек получили ранения в результате стрельбы в казино в штате Висконсин. Стрелявший задержан полицией.

