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В США задержали открывшего стрельбу в магазине мужчину

В американском городе Хемпстед (штат Нью-Йорк) афроамериканец открыл огонь в супермаркете Stop & Shop, убив одного человека и ранив двоих. Об этом сообщает CBS со ссылкой на местную полицию.

Комиссар полиции округа Нассау Патрик Райдер уточнил, что убитый работал в этом магазине, ему было около 49 лет. Двое раненых госпитализированы в районные больницы, они находятся в сознании и дают показания.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Райдер добавил, что стрельба произошла в офисе менеджера на верхнем этаже магазина. В это время в супермаркете находились примерно 200 человек.

Стрелявшего идентифицировали как 31-летнего чернокожего Габриэля ДеВитт Уилсона. Он сбежал с места преступления, однако позже полиция задержала подозреваемого.

Президент США Джо Байден в начале апреля заявил об эпидемии вооруженного насилия в стране. Политик назвал происходящее международным позором и предложил запретить свободную продажу комплектующих оружия. «У них нет серийного номера, поэтому после использования в преступлении отследить их нельзя», — пояснил американский лидер.

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