В США семь человек пострадали при стрельбе в казино

По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в казино «Онейда», которое находится недалеко от города Грин-Бей, штат Висконсин. Об этом сообщает CBS.

По данным телеканала, человек, который подозревается в стрельбе, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские проводят осмотр здания, где велась стрельба. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Полиция Грин-Бей и офис шерифа округа Браун сообщили Associated Press, что у них нет подробностей об инциденте.

Один из посетителей казино сообщил, что он слышал от 20 до 30 выстрелов. По его словам, позднее к месту происшествия прибыли несколько десятков полицейских машин.