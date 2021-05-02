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В США семь человек пострадали при стрельбе в казино

По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в казино «Онейда», которое находится недалеко от города Грин-Бей, штат Висконсин. Об этом сообщает CBS.

По данным телеканала, человек, который подозревается в стрельбе, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские проводят осмотр здания, где велась стрельба. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Полиция Грин-Бей и офис шерифа округа Браун сообщили Associated Press, что у них нет подробностей об инциденте.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Один из посетителей казино сообщил, что он слышал от 20 до 30 выстрелов. По его словам, позднее к месту происшествия прибыли несколько десятков полицейских машин.

«Все заведения казино «Онейда» будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Мы опубликуем информацию по мере ее поступления», — говорится на странице казино в Twitter.

стрельба Висконсин пострадавшие казино
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