Один человек погиб при пожаре в доме начала XX века в центре Москвы

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в центре Москвы, сообщается на сайте Главного управления МЧС по столице.

Сообщение о пожаре по адресу: ул. Садовая-Каретная, д. 24/7, поступило в 00:34 3 мая. Загорелся первый этаж трехэтажного здания. Огнем было охвачено 30 кв. м.

Пожар возник в квартире дома 1917 года постройки, уточняет ТАСС.

Из горящего здания были спасены 15 человек. В 01:28 пожар удалось потушить.