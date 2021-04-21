В центре Москвы пожарные эвакуировали людей из горящего здания

Фото: МЧС РФ

На крыше жилого дома на Пятницкой улице в Москве произошел пожар, пожарные эвакуировали жителей. Об этом сообщили РБК в столичном главке МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 21:15 мск. Загорелось пятиэтажное здание по адресу: ул. Пятницкая, д. 53/18, стр. 4.

В МЧС уточнили, что возгорание происходило на чердаке. В 21:55 открытое горение удалось сбить. На сайте ведомства сообщается, что площадь возгорания составила около 50 кв. м.

При пожаре никто не пострадал, отметили в ГУ МЧС.