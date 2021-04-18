Общество , 18 апр, 00:55
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На севере Москвы при пожаре в жилом доме пострадали три человека
На севере столицы загорелась квартира девятиэтажного жилого дома № 28 на Петрозаводской улице. Об этом сообщила пресс-служба московского главка МЧС, передает «РИА Новости».
«В одной из квартир на шестом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 20 квадратных метров», — уточняется в сообщении.
Известно о трех пострадавших при пожаре.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составила 20 кв. м. К настоящему моменту пожар полностью потушили.