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На севере Москвы при пожаре в жилом доме пострадали три человека

На севере столицы загорелась квартира девятиэтажного жилого дома № 28 на Петрозаводской улице. Об этом сообщила пресс-служба московского главка МЧС, передает «РИА Новости».

«В одной из квартир на шестом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 20 квадратных метров», — уточняется в сообщении.

В Свердловской области при пожаре в селе пострадали четыре человека
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Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

Известно о трех пострадавших при пожаре.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составила 20 кв. м. К настоящему моменту пожар полностью потушили.

В феврале пожар начался на северо-западе Москвы в квартире на четвертом этаже 14-этажного жилого дома. Горели личные вещи и мебель на общей площади 40 кв. м. В результате погиб человек, еще двое пострадали.

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