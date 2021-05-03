На Эльбрусе обнаружили тела двух пропавших более недели назад альпинистов

Спасатели на Эльбрусе нашли тела пропавших в середине апреля альпинистки и ее гида, сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России, передает «РИА Новости».

Пропавшие альпинисты восходили на Эльбрусе с севера. 21 апреля они должны были спуститься на поляну Азау.

Последний раз с девушкой и ее гидом удалось связаться 17 апреля. Тогда они рассказали, что находятся в 200 метрах от горной вершины, где их застала непогода. Из-за этого альпинисты вынуждены «зарыться в снег уже на вторую ночевку».

Пропавших и палатку обнаружили 2 мая на северном склоне горы ниже скал Ленца, утоняет ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного Эльбрусского поисково-спасательного отряда.