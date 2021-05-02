При крушении судна близ Сан-Диего погибли два и пострадали 23 человека

У берегов Сан-Диего перевернулось судно, в результате два человека погибли, 23 госпитализированы, сообщается в Twitter городской пожарной службы.

Всего вытащили из воды 25 человек.

Судно опрокинулось утром 2 мая недалеко от полуострова Пойнт-Лома, где расположен памятник мореплавателю Хуану Родригесу Кабрильо.

В конце апреля командование Военно-морских сил Индонезии сообщило об исчезновении подводной лодки KRI Nanggala 402 недалеко от Бали, где экипаж производил тренировочные пуски торпед. На борту субмарины находились более 50 человек. Через несколько дней судно обнаружили на глубине 850 м, оно было разломлено на три части. Командование вооруженных сил признало лодку затонувшей, а экипаж погибшим.