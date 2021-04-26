Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после гибели подлодки
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по поводу гибели военной подлодки президенту Индонезии Джоко Видодо. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки Военно-морских сил Индонезии в Балийском море», — сказано в Telegram.
Президент России попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков, а также всему народу Индонезии.
21 апреля командование ВМС Индонезии потеряло связь с подлодкой KRI Nanggala 402, которая проводила тренировочные пуски торпед рядом с Бали. На ее борту был экипаж, 53 человека. В тот же день спасатели обнаружили недалеко от места, где предположительно находилось судно, нефтяное пятно.