Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после гибели подлодки

25 апреля командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто сообщил, что подлодку обнаружили на глубине 850 м разломленной на три части. «Учитывая доказательства, можно утверждать, что KRI Nanggala затонула и весь ее экипаж погиб», — сказал он.

Погибшая подлодка KRI Nanggala 402 — одна из пяти, которые состоят на вооружении ВМС страны. Она была построена в Германии в 1977 году, в состав индонезийского флота вошла в 1981-м. В 2012 году в Южной Корее завершился двухлетний ремонт субмарины.