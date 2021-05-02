В Петербурге приземлился самолет с неисправностью

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Летевший из Сочи самолет, экипаж которого доложил о неисправности, благополучно приземлился в Санкт-Петербурге, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе оператора аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Самолет Hawker 750 совершил посадку в аэропорту Пулково 2 мая в 17:55. На борту воздушного судна находились только два члена экипажа.

«Во время полета наземные службы аэропорта получили информацию о технической неисправности воздушного судна», — сказали в пресс-службе.

30 апреля самолету Boeing 737, следовавшему рейсом из Москвы в Брюссель, пришлось вернуться обратно из-за неисправности. У лайнера возникли проблемы с механизацией крыла. Boeing благополучно сел в аэропорту Шереметьево, никто не пострадал.