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В Петербурге приземлился самолет с неисправностью

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Летевший из Сочи самолет, экипаж которого доложил о неисправности, благополучно приземлился в Санкт-Петербурге, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе оператора аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Самолет Hawker 750 совершил посадку в аэропорту Пулково 2 мая в 17:55. На борту воздушного судна находились только два члена экипажа.

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Фото:kuf.aero / Instagram

«Во время полета наземные службы аэропорта получили информацию о технической неисправности воздушного судна», — сказали в пресс-службе.

30 апреля самолету Boeing 737, следовавшему рейсом из Москвы в Брюссель, пришлось вернуться обратно из-за неисправности. У лайнера возникли проблемы с механизацией крыла. Boeing благополучно сел в аэропорту Шереметьево, никто не пострадал.

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