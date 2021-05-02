Общество , 02 мая, 22:26
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В Петербурге приземлился самолет с неисправностью
Летевший из Сочи самолет, экипаж которого доложил о неисправности, благополучно приземлился в Санкт-Петербурге, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе оператора аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
Самолет Hawker 750 совершил посадку в аэропорту Пулково 2 мая в 17:55. На борту воздушного судна находились только два члена экипажа.
«Во время полета наземные службы аэропорта получили информацию о технической неисправности воздушного судна», — сказали в пресс-службе.
30 апреля самолету Boeing 737, следовавшему рейсом из Москвы в Брюссель, пришлось вернуться обратно из-за неисправности. У лайнера возникли проблемы с механизацией крыла. Boeing благополучно сел в аэропорту Шереметьево, никто не пострадал.