В Средиземное море вошел фрегат «Адмирал Макаров» с «Калибрами» на борту

Фото: YorukIsik / Twitter

Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», вошел в акваторию Средиземного моря через пролив Босфор. Это следует из данных ресурса Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через пролив Босфор.

На опубликованных фотографиях видно, как через пролив проходит большой десантный корабль проекта 11356 «Адмирал Макаров», а его сопровождает береговая охрана Турции без опознавательных знаков.

С декабря 2017 года фрегат «Адмирал Макаров» включен в состав Военно-морского флота России. Длина «Адмирала Макарова» составляет 124,8 м, ширина — 15,2 м. Он может развивать скорость 30 узлов. Военный корабль может находиться в автономном плавании до 30 суток.