Фрегат «Адмирал Макаров» передали ВМФ

Фрегат «Адмирал Макаров» включен в состав Военно-морского флота России. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении представителя Министерства обороны по ВМФ капитана первого ранга Игоря Дыгало.

На корабле подняли военно-морской Андреевский флаг. Торжественная церемония прошла на калининградском судостроительном заводе «Янтарь».

«Это глубоко серийный корабль, третий в серии, обладает высокими мореходными характеристиками. Фрегаты уже зарекомендовали себя на Средиземном море и на других морских театрах», — сказал начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников. Он отметил, что корабль прошел все этапы государственных испытаний.

Корабль включен в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с дислокацией в городе Севастополь.

Фрегат «Адмирал Макаров» проекта 1135.6 был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» 29 февраля 2012 года, а спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов этого проекта. Первые два корабля серии, «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», были переданы ВМФ в 2016 году.

Длина «Адмирала Макарова» составляет 124,8 м, ширина — 15,2 м. Он может развивать скорость 30 узлов. Фрегат может находится в автономном плавании до 30 суток.