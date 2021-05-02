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В пригороде Кургана загорелась сухая трава на площади 1,5 тыс. кв. м

Фото: МЧС России по Курганской области
Фото: МЧС России по Курганской области

В пригороде Кургана загорелись заброшенные дачные дома и сухая растительность, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«В настоящее время горят заброшенные дачные дома в СНТ «КМЗ-4» и сухая растительность по фронту 1,5 тыс. кв. м», — указано в сообщении.

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В МЧС уточнили, что распространению огня способствуют сильные порывы ветра, которые достигают 19 м/с.

В ведомстве добавили, что в тушении пожара задействованы 79 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России — 63 человека и 17 единиц техники. Кроме того, к тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России, который приспособлен для тушения лесных пожаров.

«В настоящий момент выполнено пять сбросов воды по 5 т», — уточнили в пресс-службе.

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Ранее в Ленинградской области загорелся строительный мусор на 2 тыс. кв. м территории промзоны. Информации о пострадавших не поступало, к тушению пожара тогда привлекли 26 человек и шесть единиц техники. Уже через четыре часа с момента вызова пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Пожар Курганская область сухая трава МЧС дачи
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