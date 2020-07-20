Площадь пожара в заповеднике на Урале достигла 5,7 га

Фото: МЧС России

Площадь пожара в природном заповеднике «Денежкин камень» увеличилась до 5,7 га, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что трава и лес горят в труднодоступной горной местности, далеко от водоемов. Для тушения задействован вертолет Ми-8, который уже совершил шесть сбросов воды. Согласно последним данным МЧС, большая часть очагов уже потушена.

В главке также отмечают, что из-за жаркой погоды ситуация на территории заповедника остается пожароопасной.

К тушению пожара планируют привлечь дополнительные силы, сообщили в пресс-службе заповедника. Так, запланирован приезд 20 человек из «Авиалесоохраны», также прибудет группа добровольцев Greenpeace из Москвы и Красноярска.

Пожар начался на прошлой неделе, 18 июля, площадь пожара не превышала 1 га.