Под Петербургом произошел пожар на промзоне площадью 2 тыс. кв. м

Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

В Ленинградской области загорелся строительный мусор на территории промзоны. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе поступила в 22:49 20 апреля. Когда на место прибыли пожарные, они обнаружили открытое горение мусора на площади 2 тыс. кв. м на территории промзоны.

В 2:30 возгорание было локализовано, в 3:30 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Всего к тушению пожара привлекли 26 человек и шесть единиц техники.

«Информация о пострадавших не поступала», — добавили в пресс-службе.