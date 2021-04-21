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Под Петербургом произошел пожар на промзоне площадью 2 тыс. кв. м

Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области
Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

В Ленинградской области загорелся строительный мусор на территории промзоны. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе поступила в 22:49 20 апреля. Когда на место прибыли пожарные, они обнаружили открытое горение мусора на площади 2 тыс. кв. м на территории промзоны.

В 2:30 возгорание было локализовано, в 3:30 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Всего к тушению пожара привлекли 26 человек и шесть единиц техники.

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«Информация о пострадавших не поступала», — добавили в пресс-службе.

Глава администрации Ломоносовского района Ленобласти Алексей Кондрашов рассказал 47news, что очаг возгорания возник на территории Виллозского сельского поселения, неподалеку от промзоны на Волхонском шоссе.

По словам Кондрашова, загорелась несанкционированная свалка. «Жилых домов рядом нет. Сначала было только задымление, но из-за ветра разгорелось», — уточнил он.

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