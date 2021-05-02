Националисты провели марш в Одессе в годовщину поджога Дома профсоюзов

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В седьмую годовщину пожара в Доме профсоюзов, где в 2014 году погибли 48 человек, в центре Одессы состоялся марш националистов. Об этом сообщает «Страна.ua».

«В Одессе стартовал марш националистов и ветеранов АТО (антитеррористической операции на Украине, проводившейся с 2014 по 2018 год. — РБК). Его участниками стали около 400 человек», — говорится в сообщении.

Участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников «Антимайдана». Они принесли с собой флаги Украины, черно-красные флаги запрещенной в России организации «Правый сектор» и флаги с вольфсангелем («волчьим крюком»), который также используется как символ батальона «Азов».

По информации издания, в Одессе действуют усиленные меры безопасности, а силовики прибыли в город даже из Киевской области.

Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел по области Сергей Яровой, более 2,5 тыс. правоохранителей дежурят на всех локациях, где происходят массовые мероприятия. Он отметил, что полиция не допускает нарушений общественного порядка и в штатном режиме обеспечивает безопасность людей.