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Украина обвинила Россию в день годовщины пожара 2014 года в Одессе

Россия не заинтересована в расследовании причин произошедшего в Доме профсоюзов в Одессе, где в результате пожара и беспорядков 2 мая 2014 года погибли 48 человек. Об этом в шестую годовщину трагедии заявил МИД Украины.

«Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия», — говорится в комментарии министерства.

В МИД сообщили, что Москва спрятала одного из фигурантов расследования — бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, которому предоставила российское гражданство и отказала в его экстрадиции.

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События 2 мая 2014 года Киев назвал «очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта «Новороссия», обвинив Москву в использовании трагедии в Одессе для разжигания вражды и ненависти.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что по делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов в суд направлено 37 обвинительных актов, приговоры вынесены трем лицам.

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Люди возлагают цветы у Дома профсоюзов в память о погибших

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. В результате беспорядков на Куликовом поле, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, несколько сотен были ранены.

В мае 2019 года Киев заподозрил бывших чиновников украинского МВД в неисполнении своих служебных обязанностей во время событий 2 мая в Одессе. В августе прошлого года украинский юрист Андрей Портнов сообщил, что по фактам трагедии в Доме профсоюзов Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, который руководил Самообороной Майдана в 2013-2014 годах.

Теги: Одесса, Украина, Россия
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