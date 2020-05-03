Украина обвинила Россию в день годовщины пожара 2014 года в Одессе

Россия не заинтересована в расследовании причин произошедшего в Доме профсоюзов в Одессе, где в результате пожара и беспорядков 2 мая 2014 года погибли 48 человек. Об этом в шестую годовщину трагедии заявил МИД Украины.

«Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия», — говорится в комментарии министерства.

В МИД сообщили, что Москва спрятала одного из фигурантов расследования — бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, которому предоставила российское гражданство и отказала в его экстрадиции.

События 2 мая 2014 года Киев назвал «очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта «Новороссия», обвинив Москву в использовании трагедии в Одессе для разжигания вражды и ненависти.