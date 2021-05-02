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В Совфеде назвали категории граждан с правом получения сразу двух пенсий

Заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газетой» назвала категории граждан с правом получения одновременно двух пенсий.

По ее словам, такая возможность есть у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Речь идет о двух видах выплат: по инвалидности и по старости.

«В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур», — добавила сенатор, уточнив, то речь идет о тех, кто заработал пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успел выработать стаж и нужное количество пенсионных баллов. Вместе с тем Бибикова отметила, что в данном случае назначается только страховая часть пенсии (пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой).

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Также замглавы комитета сообщила, что с 1 августа должны повысить пенсии работающим пенсионерам. «Подчеркну, речь идет не об индексации, а о перерасчете», — отметила она.

По ее словам, на повышение могут рассчитывать пенсионеры, которые работали в предшествующем году. При этом неважно сколько времени они работали — месяц, два или весь год. «Условие в данном случае другое — за этот период работы за них должны быть уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд», — пояснила сенатор.

Пенсия Совфед инвалиды ветераны военные
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