В Совфеде предложили проиндексировать пенсии новой категории граждан

В России предложили освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды. Инициативу предложил заместитель председателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин, поддержал первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин, пишет «Парламентская газета».

Издание отмечает, что большинство старших по домам — пенсионеры. Однако отчисления в фонд социального страхования фактически переводят их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена. Это нововведение поможет восполнить этот пробел, объяснили в газете.

Куратор инициативы в палате регионов Рябухин заявил о необходимо провести «круглый стол» и оформить саму идею в законопроект. По словам сенатора, сейчас некоторые управляющие компании выплачивают старшим по домам «зарплаты в конвертах», что нарушает российское законодательство.

«Мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды», — пояснил Рябухин.