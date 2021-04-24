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В Совфеде назвали категорию граждан с правом досрочного выхода на пенсию

Родители и попечители детей с инвалидностью имеют право досрочно выйти на пенсию. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете».

Сенатор уточнила, что досрочно выйти на пенсию по старости может один из родителей, который занимался воспитанием ребенка-инвалида, пока ему не исполнилось восемь лет. При этом женщины смогут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55 лет.

«При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет», — добавила Бибикова.

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Общество
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

В начале марта власти упростили правила досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Согласно новым правилам, теперь в стаж работы, дающий такое право, будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования. В это время за сотрудниками должны сохраняться рабочие места и зарплата, а работодатели обязаны продолжать отчислять за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Пенсионная реформа, заработавшая с 2019 года, которая привела к повышению пенсионного возраста, подразумевает возможность льготного выхода на пенсию для граждан, у которых длительный трудовой стаж. Для мужчин этот период составляет 42 года, для женщин — 37 лет.

Совет Федерации россияне Пенсия пенсионная реформа
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