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Благодатный огонь доставили в Россию из Иерусалима

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из Иерусалима в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет с делегацией приземлился в столичном аэропорту Внуково. Его передадут в 25 городов и регионов России, а в столице люди смогут получить его в 15 храмах.

Глава делегации Владимир Якунин рассказал «РИА Новости», что миссия по доставке Благодатного огня в Россию стала возможной благодаря российскому и израильскому МИД, российскому посольству, а также духовным лидерам Святой земли: патриарху Иерусалимскому Феофилу III, армянскому патриарху Иерусалима Нурхану Манукяну, главе Ордена францисканцев на Святой земле отцу Франциску Паттону.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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Ранее 1 мая в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его представителям конфессий христианской церкви, владеющих храмом Гроба Господня.

Позднее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что российские дипломаты получили часть Благодатного огня и готовы передать ее делегации Фонда Андрея Первозванного. В фонде ранее подчеркнули, что Благодатный огонь не будут раздавать в столичном аэропорту Внуково из-за рекомендаций Роспотребнадзора.

Православная Пасха в 2021 году отмечается 2 мая.

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