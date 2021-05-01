Церемония проходила с рядом ограничений — в храм пускали только тех, у кого есть сертификаты о вакцинации или справка об отрицательном анализе на коронавирус

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» с места событий.

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям греческой церкви и представителям других конфессий христианской церкви, владеющих храмом.

В этом году в храм пустили паломников, у которых были свидетельства о вакцинации или справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Делегация российских дипломатов получила часть Благодатного огня и направляется в аэропорт Бен-Гурион для передачи святыни представителям Фонда Андрея Первозванного, которые доставят ее в Россию, сообщил ТАСС посол России Анатолий Викторов.