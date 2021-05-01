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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Церемония проходила с рядом ограничений — в храм пускали только тех, у кого есть сертификаты о вакцинации или справка об отрицательном анализе на коронавирус

Фото:Oded Balilty / AP Фото:Corinna Kern / Reuters Фото:Ammar Awad / Reuters Фото:Ariel Schalit / AP Фото:Ariel Schalit / AP Фото:Ariel Schalit / AP Фото:Ariel Schalit / AP Фото:Ariel Schalit / AP Фото:Ammar Awad / Reuters
Фото: Oded Balilty / AP

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» с места событий.

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям греческой церкви и представителям других конфессий христианской церкви, владеющих храмом.

В этом году в храм пустили паломников, у которых были свидетельства о вакцинации или справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Делегация российских дипломатов получила часть Благодатного огня и направляется в аэропорт Бен-Гурион для передачи святыни представителям Фонда Андрея Первозванного, которые доставят ее в Россию, сообщил ТАСС посол России Анатолий Викторов.

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В прошлом году из-за пандемии коронавируса церемония схождения Благодатного огня проходила с ограниченным количеством участников и без паломников.

Сам храм Гроба Господня закрыли в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, в которой, согласно преданию, погребен Иисус Христос.
 

Автор
Виктория Тютина Виктория Тютина
Храм Гроба Господня Иерусалим огонь
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