В Фонде Андрея Первозванного назвали дату доставки Благодатного огня

Владимир Якунин (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Москву в храм Христа Спасителя к Патриаршему Пасхальному ночному богослужению 1 мая. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного, который традиционно доставляет огонь в Россию, передают «РИА Новости».

«В 2021 году, так же как и годом ранее, мы планируем наши действия в условиях серьезных ограничений, связанных с распространением коронавируса», — сказал председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.

Якунин сообщил, что посольство России в Израиле организует доставку лампад с Благодатным огнем на борт самолета, которым его затем доставят в Россию. Однако раздавать Благодатный огонь во Внуково верующим не будут из-за рекомендаций Роспотребнадзора.

Глава попечительского совета фонда уточнил, что о местах, где можно будет получить частицу Благодатного огня, сообщат позднее.