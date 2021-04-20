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Пандемия коронавируса ,  
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В Фонде Андрея Первозванного назвали дату доставки Благодатного огня

Владимир Якунин
Владимир Якунин (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Москву в храм Христа Спасителя к Патриаршему Пасхальному ночному богослужению 1 мая. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного, который традиционно доставляет огонь в Россию, передают «РИА Новости».

«В 2021 году, так же как и годом ранее, мы планируем наши действия в условиях серьезных ограничений, связанных с распространением коронавируса», — сказал председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.

Якунин сообщил, что посольство России в Израиле организует доставку лампад с Благодатным огнем на борт самолета, которым его затем доставят в Россию. Однако раздавать Благодатный огонь во Внуково верующим не будут из-за рекомендаций Роспотребнадзора.

Глава попечительского совета фонда уточнил, что о местах, где можно будет получить частицу Благодатного огня, сообщат позднее.

В 2021 году из-за пандемии процедуру передачи Благодатного огня из Израиля изменили. Сама церемония схождения огня в храме Гроба Господня прошла без паломников. Сперва огонь передали представителям духовенства от храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима, а те потом передали его представителям посольств, которые отвезли его в аэропорт. В аэропорту огонь отдали иностранным представителям, которые не могли выходить из своих самолетов из-за карантина.

Пасха огонь Иерусалим Россия
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В Израиле из-за вируса изменили процедуру передачи благодатного огня
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В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима
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