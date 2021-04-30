Дело о гибели детей в ДТП в Ставрополье передали в центральный аппарат СК

Фото: МЧС РФ

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела по ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли дети, в главное управление. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Исполняющему обязанности руководителя краевого следственного управления поручено представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и предварительных причинах произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовные дела по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кроме того, Минздрав направит в Ставрополь бригаду специалистов для оказания помощи пострадавшим. «В составе бригады нейрохирург, реаниматолог, хирург, специалист медицины катастроф. Все пострадавшие в ДТП доставляются в медицинские организации Ставрополя», — говорится в сообщении. Оказание помощи пострадавшим находится под личным контролем главы министерства Михаила Мурашко, добавили в пресс-службе ведомства.