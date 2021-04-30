Вакцинацию в Мумбаи приостановят на три дня из-за нехватки препаратов

Вакцинацию в индийском Мумбаи приостановят на три дня из-за нехватки препаратов. Об этом сообщила управляющая городом муниципальная корпорация Brihanmumbai (BMC) в своем Twitter.

Вакцинация не будет доступная в городе с 30 апреля по 2 мая. «Прилагаются все усилия для увеличения запаса прививок и продолжение вакцинации», — говорится в сообщении.

Индия почти ежедневно устанавливает рекорд по количеству новых заболевших. 28 апреля в стране выявили 360 960 случаев заболевания, 29 апреля — 379 257 случаев. По данным индийского правительства, 30 в стране выявили 386 452 новых случаев заражения COVID-19, что стало очередным рекордом. За время пандемии прививку от коронавируса сделали более 152 млн жителей Индии.

В штате Махараштра, где находится Мумбаи, за весь период заболели 4,5 млн жителей.