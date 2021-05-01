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Ространснадзор проверит ДТП с автобусом в Ставропольском крае

Ространснадзор проверит аварию с автобусом в Ставропольском крае, в результате которой погибли пятеро детей. Об этом говорится на сайте службы.

«Ространснадзор проведет проверку в связи с аварией в Ставропольском крае. <...> Причины ДТП выясняются», — отмечается в сообщении.

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Ространснадзор уточнил, что авария произошла в светлое время суток, асфальт был сухой, на дороге находились положенные знаки ПДД.

ДТП произошло на федеральной автодороге РД-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Автобус перевозил женскую детскую команду по баскетболу из Волгоград в Черкесск. Внутри были 18 пассажиров, включая игроков и тренера команды. Пятеро детей при аварии погибли, еще 14 пострадали.

Предварительно, ДТП спровоцировал водитель третьего автомобиля, который пытался обогнать грузовик. Он не успел завершить маневр и задел двигавшийся впереди грузовой автомобиль по касательной. Грузовик затормозил, опрокинулся, после чего столкнулся на встречной полосе с микроавтобусом.

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СК возбудил уголовные дела по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

ДТП Ставрополье Ространснадзор
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