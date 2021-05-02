Фитнес-клубы предложили договориться о клиентах разорившихся конкурентов

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Национальное фитнес-сообщество России предложило игрокам рынка подписать декларацию о том, что они будут брать клиентов разорившихся сетей. Это должно помочь сохранить имидж фитнес-индустрии в кризисное время пандемии коронавируса. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Национального фитнес-сообщества.

«К сожалению, в последнее время участились прецеденты, когда недобросовестные игроки, прикрываясь пандемией, уходили с рынка, не выполнив обязательств перед клиентами, которым они продали клубные карты, заранее зная о своем бедственном положении», — отметила президент сообщества Елена Силина.

Она пояснила, что подобное вредит всей индустрии, поскольку теряется доверие клиентов. Фитнес-сообщество предложило равномерно распределять обязательства ушедшего игрока между действующими фитнес-объектами в регионе, взяв на себя расходы по дообслуживанию клиентов равными долями в соответствии с локацией и масштабом.

Декларацию уже поддержали 640 клубов (точки). Среди них — московские фитнес-клубы и сети, а также компании из 50 субъектов России. В числе подписантов более 25 московских и региональных сетей фитнес-клубов, имеющих в управлении от 30 до 10 клубов. Документ поддержали «Сеть Спортивных Сооружений России» (С.С.С.Р), московская сеть We gym, фитнес-клубы Крыма, федеральная сеть «Броско Фитнес», федеральная сеть Drive Fitness.