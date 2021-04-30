В МВД назвали возможную причину ДТП в Ставропольском крае

ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае, в результате которого погибли пятеро детей, по предварительным данным, спровоцировал водитель третьего автомобиля, который пытался обогнать грузовик, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«По предварительным данным, отечественный автомобиль (третий участник ДТП. — РБК) выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего столкнулся на встречной полосе с микроавтобусом, в котором находились 17 человек, в том числе 14 несовершеннолетних. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону, грузовик с полуприцепом «Тонар», груженный зерном, в результате резкого маневра завалился набок, перегородив часть дороги, после чего произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором находились дети.

По предварительным данным МВД, в результате аварии погибли пять человек. Губернатор Владимир Владимиров в своем Instagram сообщил, что жертвами аварии стали пятеро детей, девять человек, в том числе в тяжелом состоянии, госпитализированы. Глава Ставрополья уточнил, что микроавтобус вез детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск. Он выразил соболезнования семьям погибших.