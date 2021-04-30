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В МВД назвали возможную причину ДТП в Ставропольском крае

ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае, в результате которого погибли пятеро детей, по предварительным данным, спровоцировал водитель третьего автомобиля, который пытался обогнать грузовик, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«По предварительным данным, отечественный автомобиль (третий участник ДТП. — РБК) выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего столкнулся на встречной полосе с микроавтобусом, в котором находились 17 человек, в том числе 14 несовершеннолетних. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону, грузовик с полуприцепом «Тонар», груженный зерном, в результате резкого маневра завалился набок, перегородив часть дороги, после чего произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором находились дети.

По предварительным данным МВД, в результате аварии погибли пять человек. Губернатор Владимир Владимиров в своем Instagram сообщил, что жертвами аварии стали пятеро детей, девять человек, в том числе в тяжелом состоянии, госпитализированы. Глава Ставрополья уточнил, что микроавтобус вез детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск. Он выразил соболезнования семьям погибших.

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Фото:ГУ МЧС по Ульяновской области

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили РБК в пресс-службе управления СК по региону. Максимальное наказание по первой статье УК — лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, по второй — лишение свободы на срок до десяти лет. Прокуратура начала проверку.

ТАСС уточняет, что на соревнования ехала женская баскетбольная команда волгоградской спортивной школы. В областной федерации баскетбола сказали агентству, что не имеют отношения к соревнованиям.

ДТП произошло 30 апреля на 535-м км автодороги Астрахань — Ставрополь. На трассе столкнулись три транспортных средства, в том числе грузовик и микроавтобус, в котором находились 18 пассажиров.

Ставропольский край новости ДТП микроавтобус грузовик Дети
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