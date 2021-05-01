Вильфанд пообещал жителям севера России аномальное потепление на майские

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа России ждет аномальное потепление на майские праздники. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Парламентской газете».

Дневная температура в округе поднимется на 10-12 градусов выше нормы. «Северянам, можно сказать, повезло. <...> Для Севера это настоящая «жаркая» погода в мае» — сообщил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что на севере нормой являются очень низкие температуры. Поэтому даже во время аномального потепления воздух днем в регионе не прогреется выше нуля.

На юге европейской части России во время длинных выходных температура продержится на уровне 20 градусов выше нулевой отметки. В Краснодарском крае возможно потепление до + 24.