Философ Славой Жижек вызвал главу СК на дебаты из-за дела DOXA

По словам Жижека, он был шокирован делом против DOXA. Все те, кто боится DOXA, должны «остерегаться», так как сами себе роют могилу, считает философ.

«Они (сотрудники DOXA. — РБК) не наивные сторонники прозападных многопартийных демократий. Они критичны, они развивают даже марксистские идеи. Они знают о недостатках обычных западных демократий», — обратил внимание философ.

РБК направил запрос в Следственный комитет России.

Жижек был в числе зарубежных ученых, которые выступили в поддержку DOXA. Среди прочих открытое письмо подписали в том числе американский философ Джудит Батлер, американский политический теоретик Джоди Дин, французский философ и профессор политической философии Этьен Балибар. Они считают обвинения в адрес журналистов абсурдными, а отчисление студентов по политическим мотивам незаконным.

В середине апреля у четырех сотрудников DOXA — Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Натальи Тышкевич и Аллы Гутниковой — прошли обыски. Поводом стало видео, размещенное изданием 23 января. В нем говорилось о запугивании и отчислении студентов из вузов за участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального и о недопустимости ограничения права молодежи на протест. Журнал удалил его по требованию Роскомнадзора.

Против журналистов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Басманный районный суд Москвы избрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения для журналистов DOXA. Изначально им запретили выходить на улицу с 00:00 до 23:59 мск и пользоваться интернетом. Защита подала апелляцию на решение суда. После этого Мосгорсуд разрешил Арамяну, Тышкевич, Метелкину и Гутниковой выходить из дома с 8:00 до 10:00.

Журнал DOXA ранее имел статус студенческой организации Высшей школы экономики. В декабре 2019 года издание лишилось этого статуса из-за «подрыва репутации учебного заведения» некоторыми публикациями, объясняли в ВШЭ. «Университет сделает все необходимое для того, чтобы студентка Алла Гутникова с учетом избранной для нее меры пресечения имела возможность завершить обучение на четвертом курсе бакалавриата. Мы исходим из презумпции невиновности и ждем решения суда», — заявили в вузе.