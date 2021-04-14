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Дело Навального ,  
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ВШЭ впервые прокомментировала ситуацию вокруг журнала DOXA

Армен Арамян, Наталья Тышкевич и Алла Гутникова (слева направо)
Армен Арамян, Наталья Тышкевич и Алла Гутникова (слева направо) (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Высшая школа экономики (ВШЭ) впервые прокомментировала ситуацию вокруг издания DOXA, чьих сотрудников: Армена Арамяна, Наталью Тышкевич, Владимира Метелкина и Аллу Гутникову — обвинили в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

«Университет сделает все необходимое для того, чтобы студентка Алла Гутникова с учетом избранной для нее меры пресечения имела возможность завершить обучение на четвертом курсе бакалавриата. Мы исходим из презумпции невиновности и ждем решения суда», — заявил РБК официальный представитель ВШЭ Андрей Лавров.

Журнал DOXA ранее имел статус студенческой организации Высшей школы экономики. В декабре 2019 года вуз лишил журнал этого статуса, объяснив свое решение «подрывом репутации учебного заведения» некоторыми публикациями. Большая часть редколлегии и сотрудников DOXA — студенты или аспиранты ВШЭ. Руководство ВШЭ подробно не комментировало ситуацию вокруг издания.

Басманный суд Москвы 14 апреля избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для четверых редакторов студенческого издания DOXA. Им предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность, группой лиц посредством интернета (ч. 2 ст. 151.2 УК). Суд запретил им выходить из дома с 00:00 до 23:59 мск и пользоваться интернетом.

Суд разрешил редакторам журнала DOXA выходить из дома 1 минуту в день
Политика
Армен Арамян, Наталья Тышкевич, Алла Гутникова&nbsp;

Ранее у сотрудников журнала и в редакции прошли обыски. DOXA пояснил, что причиной обысков стал видеоролик о недопустимости ограничения права молодежи на протест и незаконности отчисления из вузов из-за этого. Речь шла о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В результате против четырех сотрудников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 151.2 УК России.

ВШЭ студент суд журналистика СМИ Высшая школа экономики
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