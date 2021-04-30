В Хабаровском крае перевернулся автобус с 32 пассажирами

Автобус перевернулся в Нанайском районе Хабаровского края, в результате ДТП есть пострадавшие, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Авария произошла 1 мая, около 02:00 по местному времени (около 18:00 мск) на автодороге Лидога — Ванино, в 140 км от населенного пункта Лидога. В момент происшествия в автобусе находились 32 пассажира и два водителя.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате ДТП погибли два человека, более десяти пострадали. Автобус ехал из Хабаровска в Советскую Гавань. Водитель не справился с управлением. По данным «Интерфакса», Два человека погибли, 32 пострадали.

РБК обратился за комментарием в УМВД по Хабаровскому краю и управление СК по региону.

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