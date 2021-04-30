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В Союзе туроператоров прокомментировали ограничение выдачи виз США

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Из-за политической обстановки туристического потока в США не было еще до пандемии. Об этом РБК заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«С 2019 года резко ограничена выдача виз в связи с политическими конфликтами, сокращением посольства. Было невозможно записаться на собеседование. В мае 2019 года посольство расширило список на 100 дополнительных мест, но это капля в море, поэтому турпотока в США не было еще до пандемии», — пояснила она.

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Фото:Мудрац Александра / ТАСС

По словам Тюриной, пандемия полностью остановила поток туристов в США. Для получения американской визы нужно было записаться, а сейчас это сделать невозможно. Поэтому ограничения в работе посольства США не будут иметь дополнительного эффекта.

Ранее посольство США в России объявило, что с 12 мая будет «только в экстренном порядке оказывать консульские услуги гражданам США». Также ограниченно посольство будет выдавать иммиграционные визы, в том числе для россиян. Это будет касаться только случаев «жизни и смерти».

В США объяснили это решение тем, что российские власти запретили посольству США брать на работу граждан России. Однако в российском МИДе решение объяснили тем, что сотрудники американского посольства «не умеют и не хотят работать».

США визы посольство Ирина Тюрина РСТ
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