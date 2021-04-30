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Высылки дипломатов ,  
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Эксперты оценили ситуацию с выдачей виз после решения посольства США

Фото: Мудрац Александра / ТАСС
Фото: Мудрац Александра / ТАСС

Сложности с оформлением американских виз возникли еще в 2019 году, записаться на собеседование в посольство было невозможно, сказал РБК основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер. Ситуация осложнилась после решения России и Соединенных Штатов выслать дипломатов в 2018 году. Тогда же было закрыто генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Записаться было сложно, в частности в Москве, вплоть до пандемии. «Окна появлялись с трудом, они моментально заполнялись», — вспоминает Певзнер.

«После запрета представительству США нанимать на работу российских граждан <...> мы понимаем, что у консульства физически не будет возможности оформлять визы. Были проблемы, а сейчас будут еще большие проблемы. Сейчас рассчитывать на получение американской визы в России практически невозможно», — считает основатель визового центра.

Однако у россиян есть возможность получить американскую визу в другой стране, так как Соединенные Штаты требуют, чтобы проситель визы оформлял ее «в том округе, в котором он находится на законном основании длительное время», пояснил Певзнер. «Поэтому российский гражданин может поехать за границу, в любую страну, где есть консульство, записаться там на подачу документов на визу и именно там оплатить консульский сбор», — сообщил он.

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Посольство США на Новинском бульваре

«Визу в США уже несколько лет проблематично было сделать в России, ее делали в странах Европы, в Казахстане или на Украине», — рассказала директор департамента рекламы туроператора «Русский Экспресс».

У США есть огромный туристический потенциал, так как «мегаполисы, курорты, национальные парки притягивают путешественников со всего мира», отметил генеральный директор туроператора «АРТ ТУР» Дмитрий Арутюнов. Он выразил сожаление, что «геополитика и амбиции вновь помешают туристическим и культурным обменам» между странами.

Ранее посольство США в России объявило о решении сократить объем консульских услуг: с 12 мая оно будет выдавать документы россиянам только по экстремальным поводам вроде смерти близких, а американцам будет оказывать лишь экстренные услуги. Это решение связано с резким сокращением персонала. Россия в качестве ответа на американские санкции запретила посольству нанимать сотрудников в России. Таким образом штат консульского отдела в Москве сократится на 75%, заявили в посольстве.

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Весной 2018 года из США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генеральное консульство России в Сиэтле. Эти меры были приняты в ответ на отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором обвиняют российские спецслужбы. В ответ Россия объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США и двух работников генерального консульства в Екатеринбурге. Также было закрыто генконсульство в Санкт-Петербурге.

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