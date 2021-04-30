Эксперты оценили ситуацию с выдачей виз после решения посольства США

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Сложности с оформлением американских виз возникли еще в 2019 году, записаться на собеседование в посольство было невозможно, сказал РБК основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер. Ситуация осложнилась после решения России и Соединенных Штатов выслать дипломатов в 2018 году. Тогда же было закрыто генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Записаться было сложно, в частности в Москве, вплоть до пандемии. «Окна появлялись с трудом, они моментально заполнялись», — вспоминает Певзнер.

«После запрета представительству США нанимать на работу российских граждан <...> мы понимаем, что у консульства физически не будет возможности оформлять визы. Были проблемы, а сейчас будут еще большие проблемы. Сейчас рассчитывать на получение американской визы в России практически невозможно», — считает основатель визового центра.

Однако у россиян есть возможность получить американскую визу в другой стране, так как Соединенные Штаты требуют, чтобы проситель визы оформлял ее «в том округе, в котором он находится на законном основании длительное время», пояснил Певзнер. «Поэтому российский гражданин может поехать за границу, в любую страну, где есть консульство, записаться там на подачу документов на визу и именно там оплатить консульский сбор», — сообщил он.

«Визу в США уже несколько лет проблематично было сделать в России, ее делали в странах Европы, в Казахстане или на Украине», — рассказала директор департамента рекламы туроператора «Русский Экспресс».