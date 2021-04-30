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Политика ,  
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Силуанов сообщил об ожидании инфляции на уровне 4% к концу года

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Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Инфляция в России будет постепенно замедляться и к концу текущего года может выйти на уровень примерно 4%, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете, трансляция которой велась на YouTube канале.

«Мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению, и к концу года мы ожидаем выход инфляции на уровень 4%, может быть, плюс небольшие проценты», — сказал он.

Он отметил, что именно 4% являются таргетом для Министерства финансов. Тенденции к дальнейшему понижению инфляции будет способствовать динамика бюджетных расходов, а также действия Банка России, направленные на нормализацию денежно-кредитной политики.

ЦБ оставил ставку неизменной после разгона инфляции выше 5%
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

23 апреля ЦБ России поднял ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5% годовых. Одновременно там увеличили прогноз инфляции сразу на процентный пункт, с 3,7–4,2% до 4,7–5,2%. К краткосрочным проинфляционным рискам ЦБ отнес как геополитические (они влияют на курсовые и инфляционные ожидания), так и вероятность более быстрой нормализации денежно-кредитной политики в западных странах.

В апреле Минэкономразвития также обновило свой социально-экономический прогноз. Согласно подсчетам министерства, ВВП в 2021 году увеличится на 2,9% после падения на 3% в 2020-м, а инфляция выйдет за пределы таргета ЦБ. В то же время реальные располагаемые доходы граждан вырастут на 3%. Курс доллара к рублю в среднем за 2021 год составит 73,3 руб., а в 2022 опустится до 71,8.

По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля ускорилась до 3,1% с мартовских 2,5%. Продовольственные товары в апреле подорожали на 1,7% по сравнению с мартом, а непродовольственные стали дороже на 0,4%.

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