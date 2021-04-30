Силуанов сообщил об ожидании инфляции на уровне 4% к концу года

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Инфляция в России будет постепенно замедляться и к концу текущего года может выйти на уровень примерно 4%, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете, трансляция которой велась на YouTube канале.

«Мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению, и к концу года мы ожидаем выход инфляции на уровень 4%, может быть, плюс небольшие проценты», — сказал он.

Он отметил, что именно 4% являются таргетом для Министерства финансов. Тенденции к дальнейшему понижению инфляции будет способствовать динамика бюджетных расходов, а также действия Банка России, направленные на нормализацию денежно-кредитной политики.

23 апреля ЦБ России поднял ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5% годовых. Одновременно там увеличили прогноз инфляции сразу на процентный пункт, с 3,7–4,2% до 4,7–5,2%. К краткосрочным проинфляционным рискам ЦБ отнес как геополитические (они влияют на курсовые и инфляционные ожидания), так и вероятность более быстрой нормализации денежно-кредитной политики в западных странах.