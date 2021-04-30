Эрдоган заявил об ожидании «внушительного количества» вакцины «Спутник V»

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Турция получит из России «внушительное количество» вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает издание Hürriyet Daily News.

«Внушительное количество вакцины «Спутник V» поступит из России после нашей беседы с президентом Путиным», — заявил он.

Эрдоган отметил, что у Турции нет проблем с обеспечением населения вакцинами против коронавируса, так как их достаточно.

Ранее 30 апреля Министерство здравоохранения Турции одобрило российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения. Она стала 63-й страной, одобрившей применение российского препарата.