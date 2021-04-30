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Пандемия коронавируса ,  
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Эрдоган заявил об ожидании «внушительного количества» вакцины «Спутник V»

Фото: Carlos Smiljan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Carlos Smiljan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Турция получит из России «внушительное количество» вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает издание Hürriyet Daily News.

«Внушительное количество вакцины «Спутник V» поступит из России после нашей беседы с президентом Путиным», — заявил он.

Эрдоган отметил, что у Турции нет проблем с обеспечением населения вакцинами против коронавируса, так как их достаточно.

Турция объявила о закупке 50 млн доз «Спутника V»
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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее 30 апреля Министерство здравоохранения Турции одобрило российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения. Она стала 63-й страной, одобрившей применение российского препарата.

28 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о подписании соглашения о поставке 50 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Вакцину доставят в течение полугода, первая партия поступит в мае.

В декабре 2020 года Коджа говорил, что Анкара не будет приобретать российскую вакцину, так как она не соответствует GLP (надлежащей лабораторной практике). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что российская вакцина «эффективная и надежная».

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Также Турция разрабатывает собственную вакцину от коронавируса.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Реджеп Тайип Эрдоган Турция вакцина Спутник V коронавирус
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