МЧС выпустило предупреждение об усилении ветра и грозе в Москве

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В ночь с 30 апреля на 1 мая в Москве ожидаются дождь с грозой и усилении ветра до 18 м/с. Об этом сообщило МЧС по Москве.

«По прогнозам синоптиков, в Москве в ближайший час с сохранением до 9 часов 1 мая ожидается дождь, в отдельных районах гроза, местами усиление ветра с порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало автомобилистов соблюдать осторожность, избегать внезапных маневров и не парковать машины под деревьями.

Кроме того, в МЧС попросили пешеходов обходить рекламные щитки и шаткие конструкции.