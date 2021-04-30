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Синоптик предупредил о штормовом ветре и ливне в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Погода в Москве 30 апреля будет пасмурной, вечером ожидается ливень. Об этом РБК сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Днем в столице ожидается от +12 до +14 градусов тепла, что соответствует климатической норме. В Московской области — от 10 до 15 градусов тепла.

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«Метеоусловия в столичном регионе будут определятся теплым сектором североатлантического антициклона, а вечером — влиянием его холодного атмосферного фронта», — сказал Тишковец. По этой причине погода в течение всего дня будет облачной с небольшим дождем, а вечером пройдет ливень.

Ожидается сильный южный и юго-западный ветер от 5 до 10 м/с. Местами ветер может достигнуть штормовых 17 м/с.

Ранее Тишковец спрогнозировал, что прохладная температура конца апреля может затронуть и майские праздники. По его словам, до 4 и 5 мая погода днем в столице составит от +10 до +15 градусов тепла. Ночью ожидается от +1 до +6 градусов. Потом погода начнет повышаться и ко Дню Победы может достигнуть +20 градусов.

Погода Евгений Тишковец «Фобос» новости Москва
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