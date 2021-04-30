Синоптик предупредил о штормовом ветре и ливне в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Погода в Москве 30 апреля будет пасмурной, вечером ожидается ливень. Об этом РБК сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Днем в столице ожидается от +12 до +14 градусов тепла, что соответствует климатической норме. В Московской области — от 10 до 15 градусов тепла.

«Метеоусловия в столичном регионе будут определятся теплым сектором североатлантического антициклона, а вечером — влиянием его холодного атмосферного фронта», — сказал Тишковец. По этой причине погода в течение всего дня будет облачной с небольшим дождем, а вечером пройдет ливень.

Ожидается сильный южный и юго-западный ветер от 5 до 10 м/с. Местами ветер может достигнуть штормовых 17 м/с.