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Посольство сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших в Израиле

Фото: AP
Фото: AP

Посольство России в Израиле не получало информации о российских гражданах, погибших или пострадавших в результате давки на горе Мерон в Израиле. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя в дипведомстве.

«На текущий момент информация о погибших или пострадавших среди граждан России в трагедии на горе Мерон отсутствует», — заявили в диппредставительстве.

Консульский отдел посольства осуществляет постоянный мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу.

Более 30 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле
Общество
Фото:Reuters

В ночь на 30 апреля во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле произошла давка. По последним данным, число погибших достигло 45, пострадавших — 150.

Давка произошла в крытом переходе. Как сообщил представитель полиции, в нем было скользко, кроме того, переход имел уклон. В результате поскользнувшиеся люди стали падать на тех, кто находился ниже.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «тяжелой катастрофой». «Все мы молимся об исцелении раненых», — добавил он.

Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования после гибели людей на празднике. «В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», — отметил президент.

Израиль посольство Россия пострадавшие
Материалы по теме
Более 30 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле
Общество
Путин выразил Нетаньяху соболезнования после гибели людей на празднике
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