Посольство сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших в Израиле

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Посольство России в Израиле не получало информации о российских гражданах, погибших или пострадавших в результате давки на горе Мерон в Израиле. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя в дипведомстве.

«На текущий момент информация о погибших или пострадавших среди граждан России в трагедии на горе Мерон отсутствует», — заявили в диппредставительстве.

Консульский отдел посольства осуществляет постоянный мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу.

В ночь на 30 апреля во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле произошла давка. По последним данным, число погибших достигло 45, пострадавших — 150.