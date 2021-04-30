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Политика ,  
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Путин выразил Нетаньяху соболезнования после гибели людей на празднике

Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press
Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press

Президент Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху из-за гибели людей в давке на религиозном празднике на горе Мерон. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», — говорится в телеграмме.

Также президент России выразил сочувствие родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Более 30 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле
Общество
Фото:Reuters

В ночь на 30 апреля медики сообщили о гибели 38 человек и свыше 65 пострадавших во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле. Позднее число погибших возросло до 44, пострадавшими уже значились 150 человек.

Изначально сообщалось, что во время праздника произошло обрушение трибуны. Однако затем власти указали, что причиной инцидента стала давка.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «тяжелой катастрофой». «Все мы молимся об исцелении раненых», — добавил он.

Израиль Биньямин Нетаньяху Владимир Путин соболезнования
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