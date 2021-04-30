Путин выразил Нетаньяху соболезнования после гибели людей на празднике

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Президент Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху из-за гибели людей в давке на религиозном празднике на горе Мерон. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», — говорится в телеграмме.

Также президент России выразил сочувствие родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

В ночь на 30 апреля медики сообщили о гибели 38 человек и свыше 65 пострадавших во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле. Позднее число погибших возросло до 44, пострадавшими уже значились 150 человек.