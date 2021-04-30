Премьер Израиля объявил день траура после гибели людей в давке

Биньямин Нетаньяху (в центре) (Фото: Ronen Zvulun / Reuters / dpa / Global Look Press)

В Израиле 2 мая объявлено национальным днем траура по погибшим в давке на религиозном празднике в Мероне. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху в Twitter.

«В воскресенье мы проведем национальный день траура в связи с катастрофой на горе Мерон, ставшей одним из самых тяжелых бедствий, постигших Израиль», — написал Нетаньяху.

По его словам, власти проведут тщательное и всестороннее расследование, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

30 апреля в Израиле проходил религиозный праздник Лаг ба-Омер, во время которого в районе горы Мерон началась давка. Согласно последним данным, в результате погибли 45 человек, пострадали более 150 человек.