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Политика ,  
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Сафронов счел задержание адвоката Павлова попыткой давления

Иван Павлов и Иван Сафронов
Иван Павлов и Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, считает задержание адвоката Ивана Павлова попыткой оказать на него давление. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал другой адвокат Сафронова — Дмитрий Катчев.

«Мы ему передали, он, безусловно, разочарован, потому что Иван Павлов из нас всех — один из немногих в стране, кто имеет опыт в таких делах, это серьезный удар по стороне защиты, это давление», — сказал Катчев.

Павлова задержали 30 апреля в Москве. Его коллега Евгений Смирнов сообщил. что его задержали по делу о разглашении данных предварительного расследования (ст. 310 УК). По словам самого Павлова, дело связано с процессом Сафронова, оно было возбуждено 27 апреля. Он рассказал, что его обвиняют в передаче «Ведомостям» постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и в распространении информации о показаниях секретного свидетеля под псевдонимом Ландер. «Я считаю это реализацией плана, который неоднократно озвучивал мне [следователь по делу Сафронова] Александр Чабан, и местью ФСБ за мою принципиальную позицию по целому ряду уголовных дел», — сказал адвокат.

Кроме того, в офисе правозащитной организации «Команда 29», которую основал Павлов, прошли обыски, также они велись в квартире адвоката в Санкт-Петербурге.

В Москве задержан адвокат по делам Сафронова и ФБК Иван Павлов
Общество
Иван Павлов

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. 30 апреля суд продлил ему арест до 7 июля. Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» обвиняют в передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и обороне России. Виновным Сафронов себя не признает.

Иван Сафронов задержание суд СК
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Суд в Москве продлил до июля арест журналисту Ивану Сафронову
Общество
В Москве задержан адвокат по делам Сафронова и ФБК Иван Павлов
Общество
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