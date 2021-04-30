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Бизнес ,  
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В аэропорту Домодедово сменился директор

Андрей Павлов
Андрей Павлов (Фото: business.dme.ru)

Новым главой московского аэропорта Домодедово стал Андрей Павлов, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта. Павлов сменил на этом посту Игоря Борисова, который возглавлял столичный аэропорт Домодедово с 2010 года.

До этого назначения Павлов занимал позицию управляющего директора ООО «Домодедово Эрфилд» (оператор аэропорта Домодедово), на которой руководил разработкой стратегии развития аэродромного комплекса, подготовкой концессионного соглашения и исполнением обязательств оператора аэропорта в рамках соглашения о соинвестировании мероприятий целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)», уточнили в пресс-службе.

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«Он (Павлов. — РБК) работает в компании с 2005 года и обладает большим опытом в управлении производственным комплексом и аэродромной инфраструктурой для обеспечения регулярных и безопасных авиаперевозок», — сказано в сообщении компании.

Борисов займет другую руководящую позицию в рамках московского аэропорта Домодедово, уточняется в сообщении.

Согласно отчету Международного совета аэропортов (AСI) за сентябрь и третий квартал 2020 года, Домодедово вошел в тройку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов Европы, уступив только турецкой Анталье и еще одному московскому аэропорту — Шереметьево. По итогам 2020 года Домодедово стал вторым крупнейшим аэропортом России, пропустив вперед только Шереметьево, следовало из данных Росавиации. А по перевозкам на внутренних линиях Домодедово оказался первым.
 

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