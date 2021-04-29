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Пандемия коронавируса ,  
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США вслед за Россией заявили о готовности помочь Индии в борьбе с COVID

В ближайшие дни США предоставят Индии помощь в размере более чем $100 млн для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Соединенные Штаты в ближайшие дни поставят продукцию на сумму более $100 млн для оказания срочной помощи нашим партнерам в Индии», — говорится в заявлении американских властей.

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Фото:Anindito Mukherjee / Getty Images

Американские власти планируют направить в Индию аппараты ИВЛ, 1,1 тыс. кислородных баллонов, 15 млн защитных масок N95, 1 млн наборов для проведения экспресс-тестов на COVID-19, Кроме того, в Индию будет отправлено 20 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, а также первый транш в 20 тыс. препаратов «Ремдесивир» для лечения инфекции.

В Белом доме пообещали, что первые самолеты с гуманитарной помощью прилетят в Индию уже 29 апреля.

Ранее с партией гуманитарной помощи в Индии приземлились два самолета МЧС России. На их борту находится: 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов, а также 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

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28 апреля в Индии зарегистрировали мировой рекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в стране было выявлено 360 960 инфицированных.

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