Аналитики сообщили о росте цен на садовый инвентарь

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Цены на садовый инвентарь в России за год выросли почти на четверть. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» (проекта платформы оператора фискальных данных).

В ходе исследования эксперты сравнили средние чеки и данные о продаже садового инвентаря по всей России с 2019-го по 2021 год. Аналитики оценили данные по периоду с 1 по 25 апреля каждого года.

Исследователи выяснили, что в апреле этого года средняя стоимость лопаты составила 402 руб., что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Цены на грабли стали выше на 22%, на садовые метлы — на 18%. Кроме того, на 32% вырос средний чек при покупке саженцев, составив 478 руб.

При этом продажи садового инвентаря в 2021 году увеличились. В апреле этого года было продано на 70% больше лопат, чем в прошлом. Продажа граблей выросла на 116%, метел — на 98%, саженцев — на 78%.