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Аналитики сообщили о росте цен на садовый инвентарь

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Цены на садовый инвентарь в России за год выросли почти на четверть. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» (проекта платформы оператора фискальных данных).

В ходе исследования эксперты сравнили средние чеки и данные о продаже садового инвентаря по всей России с 2019-го по 2021 год. Аналитики оценили  данные по периоду с 1 по 25 апреля каждого года.

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Исследователи выяснили, что в апреле этого года средняя стоимость лопаты составила 402 руб., что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Цены на грабли стали выше на 22%, на садовые метлы — на 18%. Кроме того, на 32% вырос средний чек при покупке саженцев, составив 478 руб.

При этом продажи садового инвентаря в 2021 году увеличились. В апреле этого года было продано на 70% больше лопат, чем в прошлом. Продажа граблей выросла на 116%, метел — на 98%, саженцев — на 78%.

Аналитики указывают, что спрос на садовый инвентарь приближается к допандемийным показателям 2019 года. При этом объемы реализации этой продукции пока еще ниже, чем два года назад.

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Лопат в апреле этого года было продано на 12% меньше, чем в 2019-м, граблей — меньше на 15%, метел — на 17%, саженцев — на 73%. Эксперты отмечают, что снижение спроса на посадочный инвентарь и саженцы связано с более холодной, чем в прошлом году, весной.

При этом растет популярность раскладных столов и стульев, что может быть связано с выросшим интересом к дачному отдыху и пикникам, говорят аналитики. Средний чек при покупке такого стола вырос на 29% по сравнению с прошлым апрелем — до 1607 руб. Продажи этих товаров увеличились на 229% по сравнению с 2020-м и на 118% по сравнению с 2019 годом.

В марте аналитики сервиса Avito провели исследование, в ходе которого выяснили, что 88% владеющих дачами россиян планируют заняться их благоустройством. По данным экспертов, на 78% по сравнению с 2020 годом вырос спрос на услуги по ремонту дачных домов, на 56% — на строительство бань и саун. Кроме того, на 46% подскочил интерес граждан к строительству гаражей, и на 38% — к благоустройству участков.

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