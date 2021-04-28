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Пандемия коронавируса ,  
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Более четверти занятых в малом бизнесе сочли ненужными майские праздники

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Более четверти (28,7%) сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса в России считают, что ежегодные майские праздники не нужны. Это следует из опроса разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан» (есть у РБК). В исследовании приняли участие 1866 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса.

Те, кто считает майские праздники ненужными, по-разному обосновали свою позицию. Чуть более половины из них (14,5% от всех участников опроса) сообщили, что праздничные выходные в мае создают много финансовых проблем для предприятий, почти столько же (14,2%) считают, что майские праздники сильно бьют по бизнесу, особенно в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.

Больше половины (61,6%) участвовавших в опросе согласны с тем, что май — это самый трудный для бизнеса месяц. Часть из тех, кто согласен с этим утверждением, сообщили, что их компания страдает от падения числа заказов в эти дни (26%); а еще часть респондентов объясняют свою позицию тем, что из-за длительных выходных работы становится больше (16,6%). Еще 38,9% участников опроса считают май не самым тяжелым месяцем, так как в течение этого периода, по их мнению, можно отдохнуть и набраться сил.

При этом почти половина от всех респондентов (48,3%) сообщили, что планируют работать во время майских праздников. Из них 20,8% собираются посвятить работе все праздники, а 27,5% планируют работать только несколько дней.

Продлить праздничные выходные хотели бы 38,5% респондентов: они считают, что это позволит не брать отпуск на работе. А вот 34,2% опрошенных не хотели продления праздничных дней в мае, поскольку подобная инициатива будет мешать их работе. Еще 27,4% сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса отметили, что для них, даже если бы выходные не продлили, ничего бы не изменилось, поскольку они и так уверены в том, что между праздниками мало кто работает.

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Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Более трети (37,4%) занятых в сфере среднего и малого бизнеса также рассказали, что минувший год поменял их отношение к праздникам. Некоторые из них (13,6%) теперь стараются не грузить себя лишней работой, так как душевный покой для них стал важнее; 13,4% сообщили, что граница между отдыхом и работой для них исчезла, а 10,4% сообщили, что стали работать значительно больше, чем прежде.

В этом году майские праздники продлятся с 1 по 10 мая. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым выходными станут дни с 4 по 7 мая.

О решении подписать указ глава государства объявил во время совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой. В ходе обсуждения эпидемической обстановки в стране Попова предложила увеличить число праздничных майских дней — по ее словам, это позволит гражданам не покидать несколько раз города и возвращаться обратно на общественном транспорте и снизит риски более активного распространения коронавирусной инфекции.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что о введении локдауна на майские праздники речь не идет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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