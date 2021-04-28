Более четверти занятых в малом бизнесе сочли ненужными майские праздники

Фото: Владислав Шатило / РБК

Более четверти (28,7%) сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса в России считают, что ежегодные майские праздники не нужны. Это следует из опроса разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан» (есть у РБК). В исследовании приняли участие 1866 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса.

Те, кто считает майские праздники ненужными, по-разному обосновали свою позицию. Чуть более половины из них (14,5% от всех участников опроса) сообщили, что праздничные выходные в мае создают много финансовых проблем для предприятий, почти столько же (14,2%) считают, что майские праздники сильно бьют по бизнесу, особенно в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.

Больше половины (61,6%) участвовавших в опросе согласны с тем, что май — это самый трудный для бизнеса месяц. Часть из тех, кто согласен с этим утверждением, сообщили, что их компания страдает от падения числа заказов в эти дни (26%); а еще часть респондентов объясняют свою позицию тем, что из-за длительных выходных работы становится больше (16,6%). Еще 38,9% участников опроса считают май не самым тяжелым месяцем, так как в течение этого периода, по их мнению, можно отдохнуть и набраться сил.

При этом почти половина от всех респондентов (48,3%) сообщили, что планируют работать во время майских праздников. Из них 20,8% собираются посвятить работе все праздники, а 27,5% планируют работать только несколько дней.

Продлить праздничные выходные хотели бы 38,5% респондентов: они считают, что это позволит не брать отпуск на работе. А вот 34,2% опрошенных не хотели продления праздничных дней в мае, поскольку подобная инициатива будет мешать их работе. Еще 27,4% сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса отметили, что для них, даже если бы выходные не продлили, ничего бы не изменилось, поскольку они и так уверены в том, что между праздниками мало кто работает.