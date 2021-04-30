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СМИ узнали о проверках кандидатов в водители на хронический алкоголизм

Кандидатов в водители обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие ряда запрещенных веществ, в том числе опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа Минздрава.

Проект устанавливает новые правила освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Речь идет о медицинских справках для получения и продления прав. Уточняется, что документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины» и может вступить в силу с 1 января 2022 года.

По данным «Коммерсанта», граждан будут направлять на исследования в случаях, если врач заметил признаки хронического алкоголизма. Если водитель по решению суда был лишен водительских прав за пьяное вождение и хочет вернуть удостоверение, процедура будет обязательной. При выявлении в анализах веществ, указывающих на болезнь, кандидата в водители направят на полноценное обследование в специализированную клинику для постановки диагноза.

В Минздраве уточняют, что существует несколько способов определить алкоголизм. Однако какими конкретно методами будут выявлять болезнь, ведомство не сообщает.

Минздрав в 2021 году не будет вводить новые анализы для водителей
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Анализ на «наличие психоактивных веществ» также нужно будет сдать тем, у кого врач выявил признаки наркозависимости, а также тем, кто возвращает права после лишения.

В 2019 году Минздрав уже издавал аналогичный приказ об обязательном медицинском освидетельствовании водителей и кандидатов в водители, однако он так и не вступил в силу. Документ предусматривал, что при получении или продлении водительских прав автомобилистам будет необходимо сдать дополнительный анализ мочи на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.

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После этого из-за опасения возможного роста цен на медицинские справки в некоторых российских городах появились очереди перед наркодиспансерами.

В итоге президент России Владимир Путин назвал чушью действия Минздрава, вводящего новый порядок медосмотра. После критики со стороны президента дату вступления приказа в силу несколько раз откладывали. В итоге в ведомстве объявили, что действующий на сегодня порядок будет продлен до 1 января 2022 года.

водительские права алкоголизм проверка
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Минздрав в 2021 году не будет вводить новые анализы для водителей
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Минздрав продлил старые правила медосмотра водителей
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