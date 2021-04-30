СМИ узнали о проверках кандидатов в водители на хронический алкоголизм

Кандидатов в водители обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие ряда запрещенных веществ, в том числе опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа Минздрава.

Проект устанавливает новые правила освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Речь идет о медицинских справках для получения и продления прав. Уточняется, что документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины» и может вступить в силу с 1 января 2022 года.

По данным «Коммерсанта», граждан будут направлять на исследования в случаях, если врач заметил признаки хронического алкоголизма. Если водитель по решению суда был лишен водительских прав за пьяное вождение и хочет вернуть удостоверение, процедура будет обязательной. При выявлении в анализах веществ, указывающих на болезнь, кандидата в водители направят на полноценное обследование в специализированную клинику для постановки диагноза.

В Минздраве уточняют, что существует несколько способов определить алкоголизм. Однако какими конкретно методами будут выявлять болезнь, ведомство не сообщает.