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СК заподозрил жительницу Приморья в убийстве мужа и двух детей

Следователи возбудили уголовное дело по факту тройного убийства после обнаружения тел мужчины и двух детей с колото-резаными ранами. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

В ведомстве указали, что тела 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с признаками насильственной смерти нашли 29 апреля в квартире дома по улице Толстого во Владивостоке.

Следователи организовали розыск супруги погибшего, которая также является матерью убитый детей. Позже ее задержали и допросили. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Также СК назначил несколько судебных экспертиз: медицинскую, дактилоскопическую, молекурярно-генетическую и психолого-психиатрическую.

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Ведомство возбудило уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

В феврале в Москве женщина убила двух своих детей трех и 11 лет, а затем ранила себя в область шеи. Ее госпитализировали. Источник ТАСС в правоохранительных органах отмечал, что женщина находилась в неадекватном состоянии и после убийства пыталась покончить с собой. Следователи возбудили уголовное дело, также проверку начала столичная прокуратура.

Следственный комитет Приморье убийство
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