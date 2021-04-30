СК заподозрил жительницу Приморья в убийстве мужа и двух детей

Следователи возбудили уголовное дело по факту тройного убийства после обнаружения тел мужчины и двух детей с колото-резаными ранами. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

В ведомстве указали, что тела 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с признаками насильственной смерти нашли 29 апреля в квартире дома по улице Толстого во Владивостоке.

Следователи организовали розыск супруги погибшего, которая также является матерью убитый детей. Позже ее задержали и допросили. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Также СК назначил несколько судебных экспертиз: медицинскую, дактилоскопическую, молекурярно-генетическую и психолого-психиатрическую.

Ведомство возбудило уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.